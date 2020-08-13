«Я деньги не привыкла считать»: Юлия Зиверт озвучила свой примерный годовой заработок

Певица Юлия Зиверт в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» озвучила свой примерный годовой заработок. По ее словам, она заработала за прошлый год в районе трех миллионов долларов.

«Если бы я была Скруджем Макдаком, то сказала бы с точностью, сколько заработала. У меня на самом деле легкое отношение к деньгам. Они не легко, конечно, приходят. Я деньги не считаю. Но не потому что их много. Просто так всегда себя веду. Трачу на своих любимых людей, не задумываясь». Юлия Зиверт

Алла Довлатова отметила, что Юлия Зиверт в рейтинге журнала «Форбс» как раз и заработала три миллиона долларов в год.

«Сложно с точностью сказать, правда это или нет. Может быть, чуть преувеличено. У меня было по 26 концертов в месяц в прошлом году. Может, если все сложить, то и правда, но сказать трудно. Если посчитать целиком, то, наверное, правда», — подметила она.

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Юлия Зиверт прославилась в 2017 году с песнями «Чак» и «Анестезия». Широкую популярность получила в конце 2018 года после выхода трека Life.