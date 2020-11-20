«Каждое решение – на вес золота»: команды наставников проекта «Танцы» пополнятся новыми участниками

Кому дадут шанс на участие в проекте Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин, станет известно уже в ближайшую субботу.

Поклонники проекта «Танцы» на телеканале ТНТ с придыханием следят за развитием событий на проекте. Сейчас самая горячая пора отбора. Мест в командах наставников Мигеля, Татьяны Денисовой и Егора Дружинина осталось не так много, а это значит, что конкуренция среди претендентов возрастает.

В последнем сезоне правила участия претерпели изменения: в каждой команде теперь будет по восемь участников — а это значит, что телезрителей ждет еще больше фееричных номеров и сюрпризов. Они, кстати, будут и в ближайшую субботу, 21 ноября.

Создатели шоу представят танцевальные мини-спектакли, которые поставили мастера, прошедшие определенный путь на проекте «Танцы». Так, одной из главных интриг этого телевечера станет совместное выступление 16-летней Евы Уваровой и 31-летнего Даниила Патлаха.

Как будут существовать в этом неординарном дуэте его участники — продемонстрируют полную гармонию или покажут бунт? Кого отберут в свои команды наставники, смотрите в субботу, 21 ноября, в 20:00 по московскому времени на телеканале ТНТ.

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