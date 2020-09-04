Настя Ивлеева вырвалась на сцену шоу «Танцы», заведенная выступлением участника

В субботу, 5 сентября, канал ТНТ покажет второй выпуск кастинга последнего сезона шоу «Танцы». На этот раз за право попасть в проект посоревнуются претенденты из Санкт-Петербурга. Фишкой нового эпизода станет неугомонная блогер Настя Ивлеева, которая присоединится к жюри в составе Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

То, что Настя любит танцы, известно всем. Настолько любит, что во время съемок она неожиданно вырвалась на сцену и присоединилась к одному из участников.

«Лет шесть назад, еще до переезда в Москву, я смотрела шоу «Танцы» вместе с моей семьей. У нас были любимые участники, и это было что-то далекое, волшебное, невероятное… Не верю, что сегодня я оказалась в жюри этого шоу!» — призналась Ивлеева.

Также зрители увидят танцовщицу Николь из Бенина, участницу Яну Великсарову, которая проделала необычный путь к стрипу через кавказские народные танцы, новые грани стиля электро в исполнении частника Singa и танец-психотерапию Тани Пшеничной.

Кто из этих талантов попадет в проект, узнаем 5 сентября в 20:00 на канале ТНТ.