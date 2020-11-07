«Она выходила из-под контроля»: режиссер «Метода-2» рассказал о конфликтах с Паулиной Андреевой

Во втором сезоне сериала «Метод» вся актерская нагрузка легла на плечи 32-летней Паулины Андреевой. О ее профессиональном росте рассказал в интервью Teleprogramma.pro режиссер сериала Александр Войтинский.
Режиссер охарактеризовал работу с Андреевой как трансформацию. Войтинский подчеркнул нестабильность съемок: работать с Паулиной ему было то легко, то очень трудно.
«Она менялась прямо на глазах и выходила из-под контроля. На съемках, тем более таких долгих и тяжелых, люди растут — и не только актеры, кстати, мы все трансформируемся, узнаем с разных сторон и себя, и своих персонажей, и друг друга», — прокомментировал изменения Войтинский.
Случались и конфликты на съемочной площадке. Режиссеру сначала казалось, что он совсем потерял способность общаться с артисткой, однако вскоре выяснилось — Андреева растворилась в своей героине и очень глубоко погрузилась в работу:
«В какой-то момент Паулина погрузилась в отчаяние, мы перестали понимать друг друга, ссорились, какие-то сцены проходили мучительно для всех, казалось, что все катится к черту, разваливается, но на самом деле Паулина буквально «проживала» судьбу своей героини и вместе с нею разбивалась вдребезги, а потом собирала себя по кусочкам, сжимала кулаки и выходила из огня уже другой, взрослой и сильной. Арка Есении Стекловой во втором сезоне была прожита в реальности Паулиной Андреевой на съемках».