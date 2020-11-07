«Она выходила из-под контроля»: режиссер «Метода-2» рассказал о конфликтах с Паулиной Андреевой

Во втором сезоне сериала «Метод» вся актерская нагрузка легла на плечи 32-летней Паулины Андреевой. О ее профессиональном росте рассказал в интервью Teleprogramma.pro режиссер сериала Александр Войтинский.

Режиссер охарактеризовал работу с Андреевой как трансформацию. Войтинский подчеркнул нестабильность съемок: работать с Паулиной ему было то легко, то очень трудно.

«Она менялась прямо на глазах и выходила из-под контроля. На съемках, тем более таких долгих и тяжелых, люди растут — и не только актеры, кстати, мы все трансформируемся, узнаем с разных сторон и себя, и своих персонажей, и друг друга», — прокомментировал изменения Войтинский.

Случались и конфликты на съемочной площадке. Режиссеру сначала казалось, что он совсем потерял способность общаться с артисткой, однако вскоре выяснилось — Андреева растворилась в своей героине и очень глубоко погрузилась в работу: