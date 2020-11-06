Леди в черном: Паулина Андреева появилась в «Останкино» в монохромном костюме

32-летняя актриса Паулина Андреева пришла в гости к Ивану Урганту в его вечернее шоу. Жена Федора Бондарчука представляет второй сезон популярного сериала «Метод», в котором играет вместе с Александром Петровым и Константином Хабенским. Премьера второй части состоится 8 ноября.

Для появления на Первом канале Паулина Андреева предпочла тотальный черный аутфит. Девушка в принципе предпочитает монохром, и на этот раз не изменила себе. Она облачилась в атласный жакет, черные прямые брюки и босоножки на широком каблуке.

А недавно в программе «Кино в деталях», которую ведет муж Андреевой, Федор Бондарчук, звезда рассказывала о первом опыте создания сценария. Девушка рассказала о сериале «Псих», автором которого выступила. Как рождалась идея, диалоги и персонажи, Бондарчук подробно расспросил свою возлюбленную.