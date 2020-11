Фигуристка Домнина в шифоновом платье в пол появилась в гостях у Урганта

View this post on Instagram

Сегодня у нас в гостях чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина и австрийский актёр Вольфганг Черни – участники шоу "Ледниковый период" ⛸ Смотрите в 23:30 на @1tv 📺 Прямая трансляция на YouTube 💻 @ice_1tv @domninaoksanaice @wolfgangcerny #ледниковыйпериод #вечернийургант #оксанадомнина #вольфгангчерни #первыйканал #urgantshow