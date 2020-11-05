Фигуристка Домнина в шифоновом платье в пол появилась в гостях у Урганта

Спортсменка принимает участие в шоу «Ледниковый период» в паре с актером Вольфгангом Черни.

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» фигуристка Оксана Домнина выступает с австрийским актером Вольфгангом Черни. Пара, как и многие другие участники проекта, появилась в гостях у Ивана Урганта. Естественно, не обошлось и без традиционной фотографии, которая появилась в Instagram шоу.

Оксана пришла в студию в романтичном образе. На ней было шифоновое платье в пол кремового оттенка и туфли-лодочки в такой же цветовой гамме. Волосы спортсменка уложила в стиле голливудского волны.

Напомним, что Домнина является супругой Романа Костомарова, который также принимает участие в этом сезона проекта в паре с Региной Тодоренко. В семье фигуристов растут двое детей: 9-летняя дочь Настя и 4-летний сын Илья.