73-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Антонина Керсна о личной жизни Ольги Бузовой и о том, от чего лечит людей

Эстонская ясновидящая Антонина Керсна – самая старшая участница 21-й «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Зачем она пришла на проект, о чем говорила с Ольгой Бузовой и как относятся к ее участию в шоу дети и внуки — обо всем этом целительница рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

— Антонина, как вы открыли в себе дар? При каких обстоятельствах?

— Это я знала с пяти лет. Я вылечила свою двоюродную сестру от жуткого рахита, сама этого не понимая. Она была младше меня на 2 года, я просто села ей на ножки, которые были в форме буквы «о». Знаете, какие в итоге красивые ножки были у Галиночки? Красивее, чем у меня.

В школе ко мне подходили дети, жаловались, что что-то у них болит. Я прикладывала руку и все проходило. Но во время советской власти я свой дар не афишировала, старалась это скрывать. Только после стала работать с людьми, очень хотела стать массажисткой с большой буквы и работаю с людьми по сей день.

— Почему решили идти на 21-й сезона «Битвы экстрасенсов»?

— Такая мечта у меня была давно. Я участвовала в эстонской «Битве экстрасенсов», дошла там до финала. Хотела попасть и в российскую, но, если честно, у меня просто не было контактов, я не знала как отправить заявку, что нужно делать. Я с интернетом на «Вы».

Я могу принимать звонки, отправлять сообщения и вот совсем недавно освоила систему оплаты онлайн. Больше я ничего не умею. Мне помогала моя подруга: дала мне контакты, помогла заполнить анкету. Мне позвонили и предложили встретиться по видеосвязи. Я сначала растерялась: какая видеосвязь, как я все это настрою? Но опять же, благодаря помощи, я прошла онлайн-кастинг. Через какое-то время меня пригласили в Москву и вот так начался мой путь.

— Сложно ли вам проходить испытания?

— По- разному, конечно. Например, мне до сих пор очень сложно даются задания, когда надо что-то или кого-то сопоставить. Но, признаюсь, перед сном я всегда молюсь нашей эстонской святой Вастаре, она посылает мне во сне подсказки. Но мне всегда надо их додумать. У меня есть и другие помощники, так что надеюсь, что с успехом буду проходить испытания в «Битве».

— Кого считаете своим основным соперником?

— Мне бы не хотелось называть имена, чтобы никого не обидеть. Не хочется говорить о том, кого я считаю слабее, например. Так что я воздержусь от ответа.

— А как дети и внуки восприняли ваше решение отправиться на шоу?

— Я поставила их перед фактом, сказав, что поеду в Москву на пару месяцев участвовать в «Битве экстрасенсов». Немного ошиблась со временем, пошел уже третий месяц нахождения здесь и конца и края не видно. Мои дети, внуки и даже правнуки за меня не переживают: они знают, что меня невозможно сбить с пути.

— На испытании «Мистер Х» вы почувствовали внутреннее переживание Ольги Бузовой и даже расплакались в конце. Что так волнует знаменитую артистку?

— Я уже не помню, почему я расплакалась, но могу сказать, что у нее, действительно, сложный путь и много переживаний. После испытания мы немного поговорили с ней.

— Будет ли Ольга Бузова счастлива?

— Будет, если сделает правильный выбор! И это касается личной жизни. Потому что с работой и ее сольной карьерой и так все хорошо. Она должна выбрать правильного партнера.

— Антонина, вы называете себя целительницей. Скажите, обращались к вам за помощью заболевшие коронавирусом?

— В Москве я не могу вести приемы, так как из-за действия мошенников, которые уже умудрились на мне наживаться, заблокировали мой аккаунт в Инстаграме. А в Эстонии ко мне, действительно, многие обращаются по своему здоровью. Я ставила людей на ноги, есть у меня для этого кое-какие секреты.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 18.30 на ТНТ