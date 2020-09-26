Еще одна стиляга: Бузова вслед за Шпицей облачилась в пышное платье в горох для съемок

Ольга Бузова после карантина вернулась к работе с новыми силами. Она продолжила сниматься в разных проектах, а также стала участницей шоу «Ледниковый период». Теперь у артистки совсем нет свободного времени. При этом девушка следит за собой, экспериментирует с имиджем и каждый тщательно подбирает себе образы. Так на днях она появилась на юбилее Александра Овечкина в черном лаконичном платье и на шпильках.

А теперь Ольга поделилась фото со съемок знаменитого проекта «Битва экстрасенсов». Она призналась, что стала его героиней. В кадре девушка позирует в кресле в алом платье миди в горох и пудровых лодочках. Артистке завили волосы и собрали в высокий хвост. Макияж с акцентом на глаза завершил лук в стиле «Стиляг». Недавно в наряде похоже кроя в горох с корсетом блеснула на «Кинотавре» Екатерина Шпица.

«После долгих уговоров, я все-таки решилась отправиться на одно из самых обсуждаемых шоу на отечественном телевидении „Битву экстрасенсов“. Да-да, я стала „Мистером Х“. Это было интересно. Много чего экстрасенсы увидели… Вам самим решать, что правда, а что вымысел… Я лично верю только в хорошее. А плохое, пусть и меня и вас обходит стороной!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образом Ольги. Многие осыпали ее комплиментами. «Оля, какое платье!!! Хочу такое же», «Какая вы красивая Ольга, платье супер», «Красный очень идет», «Олечка, горох прекрасен!!!», «Красотка, как всегда», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что новый выпуск «Битвы экстрасенсов» выйдет в эфир 26 сентября на ТНТ в 18:30.