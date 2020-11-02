Исполнение новогодней мечты: блогеры смогут увидеться с Бузовой, Манукяном и другими звездами

До Нового года осталось меньше двух месяцев. Обычно ноябрь и декабрь становятся тем временем, когда исполняются мечты. На этот раз у тиктокеров любого возраста появится шанс увидеться со своим кумиром. Канал «Муз-ТВ» вместе с платформой TikTok запускает масштабный проект с участием самых популярных артистов — «Закажи звезду».

Уже скоро станет возможным «заказать» Ольгу Бузову, Даву или Алексея Воробьева на Новый год. Более того, счастливчики смогут пообщаться с артистами, получить подарки и сделать с ними фото и видео. Такой шанс есть у каждого тиктокера страны. Более того, они смогут оказаться в эфире канала «Муз-ТВ».

Не только Бузова, но и JONY, Юлианна Караулова, T-Killah, Миа Бойка и многие другие известные личности предложат всем желающим спеть или станцевать под их хиты. Все что нужно сделать, чтобы принять участие в челлендже — снять классный ролик под хит своей любимой звезды и опубликовать его в своем аккаунте TikTok с хэштегом #закажизвезду. Позже артисты выберут самые впечатляющие ролики и приедут лично поздравить автора видео с Новым годом. Более того, они сделают это на всю страну в предпраздничном эфире телеканала.

Добавим, что канал «Муз-ТВ» умеет исполнять мечты. А чтобы успеть поучаствовать в чудесах, подписывайтесь на официальный аккаунт телеканала в TikTok.