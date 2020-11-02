«Подает себя правильно»: Бузова в объемном пуховике и с сумкой Bottega Veneta отправилась на работу

Ольга Бузова не привыкла сдаваться. Несмотря на то, что раньше в ее певческую карьеру мало кто верил, она смогла добиться высокой популярности и признания таких артистов, как Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая и многих других звезд. Недавно девушка решила проявить себя еще и на льду. Она участвует в проекте «Ледниковый период», где выступает в паре с Дмитрием Соловьевым. Лишь к пятому выпуску шоу телеведущей получилось произвести впечатление на судей, хоть она и упала на льду.

Теперь Ольга еще усердней тренируется. Она также успевает каждый день ездить на основную работу — съемки «Дома-2». В студии передачи она позирует в нарядах, которые подбирают ей стилисты, а вот в обычной жизни поющая телеведущая сама создает образы. На этот раз Бузова запечатлелась в лифте, когда отправилась на тренировку. Она предстала в объемном черном пуховике, лосинах и ботфортах. В руках звезда держала сумку Bottega Veneta.

Телеведущая похвасталась своим монохромным нарядом total black. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова. Как оказалось, поп-диве удалось сочетать несколько актуальных вещей и при этом подчеркнуть достоинства фигуры.

«У Ольги Бузовой все вполне повседневно: куртка оверсайз, модная сумка-багет с цепью, черные лосины с ботфортами, а также накладной хвост. Вот образ поп-дивы и готов. Смотрится вполне гармонично. Исходя из ее возраста, занятости — привлекательно, повседневно и вполне неплохо. Ее целевая аудитория, примерно до 27 лет, поэтому она на них ориентируется. Ее образы подчеркивают достоинства фигуры, привлекательность, хорошую кожу. Она придумывает образы, подавая себя правильно для молодежи. Ольга так стала одеваться в последнее время, чтобы «со своими людьми» быть на одной волне», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.