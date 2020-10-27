«Не дрались»: няня дочери Софии Конкиной рассказала об отце девочки

Наталья Таурина в выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» сообщила, как складывались отношения погибшей дочери народного артиста с бывшим возлюбленным.

В деле о гибели дочери 69-летнего актера Владимира Конкина появились новые обстоятельства. Во вторник, 27 октября в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым гостями стали входившие в близкий круг семьи Софии Конкиной и ее бывшего мужа Руслана Подгорного.

больше по теме Владимир Конкин слег в своей квартире и выгнал оттуда всех родственников после смерти дочери Актер заявил, что хочет побыть один и никого не желает видеть.

Няня дочери Софии и Руслана — Наталья Таурина заявила, что адвокат и экс-зять знаменитого актера не мог причинить вреда погибшей.

«Климат в семье был доброжелательный. Они не дрались», — вспоминала Таурина.

Няня Алисы Конкиной упомянула о ссорах, но не назвала их серьезными. По словам женщины, Подгорный мог лишь упрекнуть жену в расточительстве.

«Она так привыкла. Вы ее не с помойки нашли», — отвечала на жалобы Руслана домработница.

Не винит Подгорного в гибели Конкиной и свидетель на их свадьбе. Он уверен, что чересчур яркие эмоции в семье Конкиной — проявление страстных натур влюбленных.

«Руслан не был жестоким», — подчеркнул свидетель.

Так же считает и близкая подруга Руслана — Анжелика Либерман. Девушка заявила, что биологическому отцу дочери Софии Конкиной буквально приходилось выкупать дочь. По словам Либерман, Руслан выплачивал по 50, 70, а иногда и по 100 тысяч рублей Алисе. Однако подруга юриста Подгорного уверена, что все деньги Конкина тратила на салоны красоты.