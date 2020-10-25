«Когда сказка становится явью»: Джанабаева в бальном платье с гипюром предстала на фото с Харатьяном

41-летняя Альбина Джанабаева вместе с 60-летним Дмитрием Харатьяном приняла участие в съемках программы «Три Аккорда». Артисты примерили образы гостей старинного бала.
«Когда сказка становится явью», — подписала публикацию экс-солистка группы «ВИА Гра».
Для съемок певице сделали высокую укладку и одели в бирюзовое платье с золотой вышивкой и гипюром на рукавах-фонариках. Харатьяна нарядили в черно-золотой камзол с кружевными рукавами и отложным воротником.
Жена Валерия Меладзе поделилась эмоциями от съемок со звездой картины «Гардемарины»:
«Ох, какой же невероятный, Дмитрий Харатьян! Что ж мы наделали?!».
Также Джанабаева призвала фанатов посмотреть шоу «Три Аккорда» с ее участием.
Поклонники остались в восторге от непривычных образов артистов:
«Альбина, вы королева российской эстрады», «Насколько у вас благородная внешность! И в современной жизни вы красотка, и если б были королевой — тоже», «Вам очень идет этот наряд. Гармонично смотритесь», «Вы прекрасная, как лебедь!».
Однако некоторые подписчики отметили, что внешность Харатьяна заметно выдает возраст, особенно на фоне цветущей Джанабаевой:
«Да, гардемарин уже не тот…», «Постарел Харатьян», — написали в комментариях.