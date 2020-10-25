«Когда сказка становится явью»: Джанабаева в бальном платье с гипюром предстала на фото с Харатьяном

Супруга Валерия Меладзе облачилась в изящный наряд для участия в телепередаче.

41-летняя Альбина Джанабаева вместе с 60-летним Дмитрием Харатьяном приняла участие в съемках программы «Три Аккорда». Артисты примерили образы гостей старинного бала.

«Когда сказка становится явью», — подписала публикацию экс-солистка группы «ВИА Гра».

Для съемок певице сделали высокую укладку и одели в бирюзовое платье с золотой вышивкой и гипюром на рукавах-фонариках. Харатьяна нарядили в черно-золотой камзол с кружевными рукавами и отложным воротником.

больше по теме Изысканно и стильно: Джанабаева в белоснежных брюках и свитере с широким воротом прогулялась в парке Певица восхитила поклонников изысканным образом в стиле total white.

Жена Валерия Меладзе поделилась эмоциями от съемок со звездой картины «Гардемарины»:

«Ох, какой же невероятный, Дмитрий Харатьян! Что ж мы наделали?!».

Также Джанабаева призвала фанатов посмотреть шоу «Три Аккорда» с ее участием.

Поклонники остались в восторге от непривычных образов артистов:

«Альбина, вы королева российской эстрады», «Насколько у вас благородная внешность! И в современной жизни вы красотка, и если б были королевой — тоже», «Вам очень идет этот наряд. Гармонично смотритесь», «Вы прекрасная, как лебедь!».

Однако некоторые подписчики отметили, что внешность Харатьяна заметно выдает возраст, особенно на фоне цветущей Джанабаевой: