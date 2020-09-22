С мамой в саду: Джанабаева поделилась редкими кадрами с младшим сыном Лукой от Меладзе

Жена Валерия Меладзе редко показывает в социальных сетях своих детей. В этот раз экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала видеоролик, на котором Лука играет с собакой Арни. Ребенок весело смеется и бегает по двору на перегонки с питомцем.

Мальчик по-осеннему тепло одет: Лука вышел на прогулку в курточке, шапке и резиновых сапогах. Альбина Джанабаева за кадром обращается к собаке, с которой играет ребенок:

«Арни, беги!» — весело кричит певица.

Сын певицы Лука родился в 2014 году. После того, как он появился на свет, его родители — Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе — узаконили свои отношения.

У супругов, к слову, есть старший общий сын Костя. Ради отношений с Джанабаевой брат музыкального продюсера Константина Меладзе ушел из семьи. При этом певец продолжает общаться с дочерьми от первого брака.