44-летняя вдова Круга показала фигуру в блузке с декольте и эффектных брюках палаццо

Ирина Круг 17 лет назад стала вдовой. Ее мужа Михаила Круга застрелили в собственном доме. Певец скоропостижно скончался. На тот момент у пары только родился сын Александр. Девушка решила продолжить дело возлюбленного и добилась статуса «королевы шансона». Она успешно выступает с концертами. В 2006 году Ирина вышла замуж и спустя несколько лет родила еще одного наследника, Андрея. При этом артистке удалось сохранить стройную фигуру.

Во время карантина Круг проводила время на даче. Она загорала и наслаждалась спокойствием. Поклонники не устают восхищаться ее женственными образами. А вернувшись домой, она предстала в стильном и лаконичном наряде. Ирина позировала в белоснежной блузке с глубоким декольте и брюках палаццо в тон. Рубашка-кимоно малинового цвета дополнила образ в бельевом стиле. Поклонники были сражены красотой девушки. Многие даже отметили, что она постройнела.

А для портала Teleprogramma.pro разобрала образ звезды имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева. Она восхитилась луком и призналась, что Ирине удалось показать фигуру более стройной, как и визуально удлинить ноги.

«Роскошный летний образ. Легкие, струящиеся ткани, вкусный оттенок красного в сочетании с белым, цветочный принт, глянцевая ткань и топ в бельевом стиле — все это подчеркивает женственность, нежность и сексуальность Ирины. Фасон оверсайз летнего облегченного жакета и модных брюк палаццо подчеркнули хрупкость и стройность. Брюки правильной длины в пол, закрывающие полностью стопу. Туфли лодочки на высокой шпильке с цветочным принтом не только добавили гармонии, поскольку поддержали цветочный принт и объединили в себе цветовую палитру всего образа, но и помогли силуэту выглядеть выше и стройнее, а ногам — длиннее. Топ, также в модной тенденции этого лета, без кружев. Легкая небрежность в прическе поддерживает расслабленность всего образа. Образ сложился и работает на Ирину», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.