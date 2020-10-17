«Ты нужна»: Николай Басков публично обратился со словами поддержки к Анастасии Заворотнюк

Николаю Баскову 15 октября исполнилось 44 года. Певец отметил это событие с друзьями и родными. Он получил сотни поздравлений. Также артист стал гостем на передаче «Привет, Андрей!», где получил букеты цветов и увиделся с коллегами. Его пришли поздравить Любовь Успенская, Николай Цискаридзе, Игорь Крутой, Марина Федункив, Анастасия Волочкова и другие известные персоны. Он вспомнил, кто были его первые учителя, и как он начинал свою карьеру.

Во время эфира ведущий Андрей Малахов сообщил, что поздравить Баскова хотела и Анастасия Заворотнюк. Она уже год не появляется на публике, так как борется с раком.

«Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите. Какие слова поддержки ты бы сказал ей в эту минуту», — произнес ведущий.

Певец не стал скрывать, что записывал видео для подруги.

«Для меня стал большим внутренним ударом, когда все началось, что происходит с Настей. И я это отдельно понимаю как никто, потому что это почти то, что я проходил со своим близким человеком. Я Насте от всего сердца хочу пожелать самого главного, сказать ей, что она нужна. Нам нужна. Красивая, зажигательная, яркая, всегда жизнерадостная. Если человек не опускает руки, то бывает случаются чудеса. Все хотим пожелать тебе только одного, чтобы ты знала, что ты нужна, что мы по первому зову готовы оказаться рядом с тобой, со всеми теми людьми, с которыми ты хочешь встретиться», — высказался артист.

В студии также вспомнили родителей Баскова. Его мама Елена Николаевна не нашла в себе силы, чтобы прийти на передачу. Летом 2019 году умер отец певца Виктор Владимирович. Он тяжело болел. Артист рассказал, как пережил эту утрату.

«Мама пока сказала, что… У мамы был юбилей, ей 65 лет. Она пока не может эмоционально пережить потерю папы, потому что они 45 лет прожили вместе. Настолько душа в душу. Она вообще для меня пример, идеальной, выдающейся женщины, потому что она выдающаяся мать, потому что она меня таким воспитала. Она выдающаяся жена, потому что так как она сидела в больнице, с утра до вечера, так как она знала каждую нянечку, каждого доктора, каждого главврача, не знал никто. Она папой жила последние четыре года болезни. папа тяжело болел. Особенно три года были для меня очень непростыми. Мне приходилось улыбаться, мне приходилось радовать людей. Последний год был очень тяжелым. Папа уже мог не узнавать. И последняя песня, когда я держал его за руку, он уже не говорил. Он просто смотрел на меня глазами и жал мне на этой песне руку», — рассказал артист.

По его словам, он находился на концерте в Белоруссии, когда до него дошла весть о смерти отца. По лицу своего директора он понял, что случилось горе. Николай решил не отменять выступления, так как его отец любил, когда он выступал на больших праздниках. Во время эфира певец не сдержал эмоций и пустил слезу.