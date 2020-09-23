У Баскова в лимузине золотой руль, а у Киркорова – кровать: на каких…
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У Баскова в лимузине золотой руль, а у Киркорова – кровать: на каких машинах ездят наши звезды

Знаменитостей не встретить в метро, они предпочитают крутые авто. Смотрите наше видео.

У Баскова в лимузине золотой руль, а у Киркорова – кровать: на каких машинах ездят наши звезды
Настя Ивлеева и ее Lamborghini Aventador / фото instagram.com/_agentgirl_/

Брендовой одеждой, особняками и бриллиантами наших звезд не удивишь. Они уже давно носят вещи из последних коллекций именитых дизайнеров и живут в королевских интерьерах. А похвастаться достатком по-прежнему хочется. Не телефоном же последним, в конце концов, хвалиться?

Сегодня модно тратить деньги на дорогие машины: штучные единицы, индивидуальный цвет кузова и салон из кожи молодого е̶д̶и̶н̶о̶р̶о̶г̶а̶ — вот чем нынче хвастаются звезды.

Мы решили собрать самые дорогие и странные авто знаменитостей, подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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