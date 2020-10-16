«Главное, чтобы лед не растаял!»: Пегова для съемок перевоплотилась во Фриду Кало

Нынешней осенью на Первом канале стартовал новый, долгожданный сезон «Ледникового периода». После многолетнего перерыва на арену снова вышли звезды шоу-бизнеса и знаменитые фигуристы, чтобы покорить телезрителей и одержать победу. Среди участников шоу – Регина Тодоренко, Влад Топалов, Ольга Бузова, Влад Соколовский.

Актриса Ирина Пегова — тоже в строю. Звезда показывает высокие результаты и демонстрирует отличную подготовку. Для очередного выступления актриса перевоплотилась в испанскую художницу Фриду Кало, и поделилась результатами преображения с поклонниками в соцсетях.

«Вот… готовимся… главное, чтобы лед не растаял!» — подписала звезда снимки.

На фотографиях Пегова позирует в ярком платье с крупным цветочным принтом, венком на голове как у Фриды, и в соответствующем макияже. По мнению многочисленных поклонников Ирины, сходство получилось просто поразительное:

«О, как похожа на Фриду», «Вот это преображение!», «Образ — отпад! Одни брови чего стоят», «Как вам идут яркие цвета !!! Очень колоритная!», «Потрясающе!», «Шикарная Фрида Кало! Очень вам идет!!!», «Шедеврально!», «Я в восторге…образ крутой!» — пишут пораженные фанаты.

Пару Ирине Пеговой в танцах составляет фигурист Алексей Тихонов.