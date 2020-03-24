«Такая хорошенькая»: 41-летняя Ирина Пегова предстала без грима и укладки

Ирина Пегова является известной актрисой. Благодаря своему жизнелюбию и искренности девушка находит подход к людям. Актриса обладает пышной фигурой, но это не мешает ей хорошо выглядеть и преподносить себя с лучшей стороны. Она умело подбирает наряды и всегда выглядит женственно. Недавно артистка отправилась на гастроли в Минск. Находясь вдалеке от дома она не унывает. Более того, звезда стала свидетелем красочного рассвета.

На новом видео Пегова показала красоту природы. Более того, она не побоялась запечатлеть себя, хотя только проснулась. Актриса предстала без грима и укладки. Она улыбалась, демонстрируя природную красоту. Ее лицо было без единой морщинки, а волосы собраны в небрежный хвост.

«Рассвет! Обратите внимание на резиночку для волос, ха- ха, ( сделанную из маски ). Я сама, когда увидела, стала смеяться! Дым из-за кадра….. Нет, это не сигарета, я не начала курить, это пар изо рта! Про монолог… вот это….. я вообще молчу… Видимо я лунатик, во сне разговариваю, сплю!» — написала она.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит актриса. Они одарили ее комплиментами. «Вы такая настоящая», «Теплая такая со сна, приятно видеть Ирочку милашку…», «Симпатичный сонный лунатик», «Такая хорошенькая после сна, прелесть Ирочка!», «Так естественно привлекательно…» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Ирина часто занимается пробежкой, а также не дает себе расслабиться даже в отпуске, устраивая тренировки.