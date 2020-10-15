«Суперзвезда»: Лобода напомнит о своем статусе масштабным концертом на «Муз-ТВ»

37-летняя поп-исполнительница Светлана Лобода устраивает большой сольный концерт. Телеканал «Муз-ТВ» впервые покажет мероприятие такого уровня. LOBODA SUPERSTAR SHOW 2020 эксклюзивно выйдет в эфир 18 октября на Национальном музыкальном канале.

Популярная исполнительница известна поклонникам своими яркими нарядами и дерзкими образами. В собственный день рождения певица выйдет на сцену, чтобы показать настоящую феерию, созданную под руководством продюсера Нателлы Крапивиной и режиссера Олега Бондарчука.

В рамках двухчасового выступления Лобода споет «SuperSTAR», «Твои глаза», «Парень», «К черту любовь», «Случайная», «Лети», «Революция» и другие полюбившиеся ее слушателям треки.

Напомним, что недавно певица записала сингл Boom Boom и сняла на него клип. Эту песню Лобода исполнила совместно с молодым артистом — рэпером Pharaoh. Таким дуэтом артистка продемонстрировала свое желание двигаться в более молодежном и современном музыкальном направлении. Это же Лобода попробует доказать и на концерте. Зрители смогут насладиться зрелищем уже в воскресенье, 18 октября, в 18:50.