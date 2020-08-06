Boom Boom: вышел видеоролик о закулисье провокационного клипа Лободы

Новый клип Светланы Лободы Boom Вoom наделал немало шума в социальных сетях. Поклонники певицы разделились на два штаба, причем большая часть из них не приняла и, самое главное, не поняла ролик. Через пару дней после его выхода Лобода даже объявила конкурс на самый едкий комментарий. Ведь число дизлайков под видео в разы превышало количество отметок «нравится».

Своим видением по поводу всего происходящего поделились те, кто принимал участие в съемках клипа. Так, Лолита Милявская считает, что критикуют те, кто никому не известен, а уважаемые в музыкальном сообществе персоны промолчали.

«Скажу честно, мне так наср*ть, какая реакция. Судьи кто? Я могу сказать, что есть восставшие из ада люди, о которых не знает не только сегодняшняя молодежь, но не знают и старики в виде меня. Они восстали для того, чтобы напомнить о себе? Хорошие критики не восстали», — сказала Лолита.

Екатерина Варнава считает, что многие просто не поняли клип. Ведь ряд провокационных движений был придуман как раз-таки для того, чтобы публика отреагировала.

«Извините, я не спросила разрешения, можно ли мне набрать в рот стакан воды и выполнить его таким телодвижением, будто я насос. Мы просто столкнулись с тем, что женщине сегодня, в 21 веке, надо спросить разрешение у толпы, сделать им что-то эдакое или нет», — отметила Варнава.

В рассуждения о роли женщины в современном мире ушла и Ксения Собчак.

«Считается, что женщина должна состоять из этой (привычной в «мужском мире», — прим. Ред.) гармонии. Этот клип эту гармонию разрушает. Мы видим женщин, которые странно себя ведут. Странно двигаются. Они жертвы домашнего насилия, пластической хирургии, у них какие-то безумные брови, парики, странный вид и они разрушают гармонию. Мне кажется, это важный гимн феминизму. Это очень важный вообще посыл феминизма – разрушение гармонии», — отметила Собчак.

По словам телеведущей, женщина не обязана двигаться, вести себя и быть сексуальным объектом в тех рамках, в которых это принято.

А самое главное, все объясняется в самом начале этого клипа цитатой идеолога феминистского движения прошлого века Симоны де Бовуар на французском языке. «Понятие гармонии — один из ключей к женскому миру: оно предполагает совершенствование без движения, непосредственное объяснение смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем сущем».