Бузова — «большая» на льду: главные интриги нового сезона «Ледникового периода»

Некоторым нравится смотреть за тем, как поют. Некоторым — за тем, как орут и дерутся в студии. А некоторые любят наслаждаться грациозным скольжением звезд по льду. Именно для них и возвращается в эфир шоу «Ледниковый период». Журнал «Телепрограмма» представляет краткий путеводитель по проекту: три главные интриги, состав участников, жюри.

Интрига 1: Ольга Бузова: «большая» на льду

Одним из ключевых событий шоу, безусловно, стало участие Ольги Бузовой. Королева хайпа и виртуозный раздражитель общества второй раз пытается зайти на Первый канал. До этого было участие в шоу «Бабий бунт» — не пошло. Теперь Оля пробует кататься на коньках, чего раньше совершенно не умела, и уже вовсю бороздит лед с фирменным усердием.

Первые впечатления смешанные. Партнер Бузовой по проекту Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион по фигурному катанию, признавался, что ужаснулся, увидев телеведущую впервые на льду: согнувшись, она пыталась устоять и маневрировала как могла. Но после месяца ежедневных тренировок ситуация значительно улучшилась. Тем не менее интересно, какую реакцию получит Ольга от зрителей: или заклюют за прошлое, или разглядят новую трудолюбивую звезду.

— Когда мы ставили первый номер и обсуждали возможность каких-то интересных поддержек, сразу произошла смена одной поддержки со словами: «Не, она большая!» — вспоминает Бузова. — Это сказал Илья Авербух. Мы вместе посмеялись, это ни в коем случае не было сказано с желанием уколоть. Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется большая.

Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие, маленькие кнопочки, которых можно на руку положить и делать все что угодно. Тут, как выяснилось, рост — это красиво, только когда ты тянешь ножку. И еще надо, чтобы ножка тянулась, а когда она длинная и не выпрямляется в колене, смотрится не очень. Так что спрос с моих ног будет высокий. Но я не отчаиваюсь, потому что есть вера: научиться можно чему угодно.

Интрига 2: что с ревностью у Топалова с Тодоренко?

На самом деле «Ледниковый период» никакое не спортивное шоу. Это территория, где одинокие сердца ищут друг друга, как сказала бы Ольга Бузова. И была бы права. Илья Авербух и Ирина Лобачева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Роман Костомаров — это далеко не полный список пар, которые развалились благодаря шоу или, наоборот, образовались в его рамках.

В этом сезоне тоже наверняка не обойдется без романов и расколов. Особенно интересно наблюдать за яркой парой Влада Топалова и Регины Тодоренко — муж и жена в жизни, которые на проекте разлучены (она катается с Романом Костомаровым, он с — Еленой Ильиных). И поскольку сутки напролет ведущая и певец будут проводить вместе с партнерами по катанию, возникает вопрос: как молодые супруги пройдут столь серьезную проверку?

Интрига 3: дебют Загитовой — ТВ в обмен на сборную

Часть аудитории ждет премьеры только из-за участия в шоу Алины Загитовой. 18-летняя олимпийская чемпионка вместе с многоопытным Алексеем Ягудиным будет интервьюировать участников проекта после выступлений. Девушку жестко атакуют в соцсетях. За что? За то, что, по мнению фанатов, променяла спорт на телевидение.

Действующая фигуристка сборной России снялась с контрольных прокатов и не будет участвовать в Гран-при. Не исключено, что Алина не сможет выступить на чемпионатах России и мира по фигурному катанию. Однако продюсер проекта Илья Авербух не согласен. «Появление шоу именно сейчас очень кстати, — уверен он. — Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-при. «Ледниковый период» дает возможность фигуристам продолжить катание».

Пары

Татьяна Тотьмянина — Вячеслав Чепурченко

Ольга Паутова — Максим Шабалин

Надежда Михалкова — Максим Маринин

Елена Ильиных — Влад Топалов

Маргарита Дробязко — Владимир Маркони

Регина Тодоренко — Роман Костомаров

Оксана Домнина — Вольфганг Черни

Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев

Ирина Пегова — Алексей Тихонов

Татьяна Волосожар — Евгений Пронин

Мария Луговая — Повилас Ванагас

Мария Петрова — Дмитрий Сычев

Ольга Кузьмина — Александр Энберт

Екатерина Боброва — Влад Соколовский

Судьи

Бессменным и самым почетным членом жюри по-прежнему является Татьяна Анатольевна Тарасова. Именно она задает вектор арбитража. Остальной состав судейского корпуса ротируется. В первых выпусках оценивать выступления вместе с Тарасовой будут прыгунья с шестом Елена Исинбаева, тренер Алексей Мишин, певец Сергей Лазарев и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Ледниковый период» по субботам в 17.20