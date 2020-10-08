«Ноги идеальные»: Хромченко объяснила, кому идут модные ботильоны-носки

Мода нынешнего сезона привнесла в гардеробы женщин несколько спорных трендов, которые идут далеко не каждой.

Например, пальто-букле хоть и смотрится оригинально и в настоящий момент очень актуально, визуально увеличивает фигуру женщины. Об этом рассказал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Поэтому носить трендовую обнову лучше хрупким женщинам.

Другая актуальная, но далеко не для всех предназначенная вещь — это ботильоны-носки. На ногах они выглядят очень стильно, но опять-таки, далеко не на всех. Больше всего повезло обладательницам идеальных стройных ног с изящными лодыжками. На них трендовая обувь смотрится на все сто процентов. Тем же, кто имеет какой-то изъян или полноту в области щиколоток, лучше отказаться от трендовых облегающих ботильонов. Модная новинка может усугубить негативный эффект, сделать силуэт урезанным.

Девушка, которая предстала на подиуме модного суда главного канала страны, оказалась той самой счастливицей, которой идет многое, включая и пальто-букле, и ту самую неоднозначную обувь.