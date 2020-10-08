Чем закончится скандал в семье Тарзана и Наташи Королевой: видеопредсказание
Видео
Сможет ли Меган Маркл стать президентом США
Видео

«Ноги идеальные»: Хромченко объяснила, кому идут модные ботильоны-носки

Урок телеведущая дала в эфире Первого канала.

«Ноги идеальные»: Хромченко объяснила, кому идут модные ботильоны-носки
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Мода нынешнего сезона привнесла в гардеробы женщин несколько спорных трендов, которые идут далеко не каждой.

Например, пальто-букле хоть и смотрится оригинально и в настоящий момент очень актуально, визуально увеличивает фигуру женщины. Об этом рассказал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Поэтому носить трендовую обнову лучше хрупким женщинам.

Героиня шоу в пальто-букле и ботильонах-носках
Героиня шоу в пальто-букле и ботильонах-носках. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Другая актуальная, но далеко не для всех предназначенная вещь — это ботильоны-носки. На ногах они выглядят очень стильно, но опять-таки, далеко не на всех. Больше всего повезло обладательницам идеальных стройных ног с изящными лодыжками. На них трендовая обувь смотрится на все сто процентов. Тем же, кто имеет какой-то изъян или полноту в области щиколоток, лучше отказаться от трендовых облегающих ботильонов. Модная новинка может усугубить негативный эффект, сделать силуэт урезанным.

Ботильоны-носки.
Ботильоны-носки. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Девушка, которая предстала на подиуме модного суда главного канала страны, оказалась той самой счастливицей, которой идет многое, включая и пальто-букле, и ту самую неоднозначную обувь.

«Лучшее, что есть в этом комплекте — это то, каким образом эти ботильоны-носки лежат на ее ногах. Вовсе не на всех ногах среднеобрезанные ботильоны выглядят так замечательно. А все почему? А потому, что ноги идеальные!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Тэги

ботильонымодная обувьМодные трендыМодный приговорХромченкочто модноЭвелина Хромченко