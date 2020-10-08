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«Всегда дает объем»: Васильев назвал модное пальто, которое стоит носить только хрупким девушкам

Историк моды заметил, что такая одежда известна уже не один век.

«Всегда дает объем»: Васильев назвал модное пальто, которое стоит носить только хрупким девушкам
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Модные вещи не всегда стоит покупать и бездумно включать в свой гардероб. Иногда популярные модели могут сыграть злую шутку с фигурой и в целом со внешностью. Об этом решили напомнить в очередном выпуске «Модного приговора» на Первом канале.

В качестве примера ведущий шоу Александр Васильев назвал пальто-букле, которые в этом сезоне оказались в трендах. Оно необычное, интересное, но подходит не всем.

«Термин «букле» — французский. Произошел от французского слова boucle, что значит завиток. Завитая ткань стала популярна еще в Викторианскую эпоху в XIX веке. Сейчас пальто-букле в моде, но помните, что букле всегда дает объем и лишний вес», — предостерег историк моды.

Между тем Эвелина Хромченко заметила, что на стройной героине программы, которая как раз вышла на подиум в таком пальто, оно смотрится отлично. Однако ей не понравился темно-зеленый цвет наряда, но только относительно участницы проекта. Ведущая уверена, что на рыжеволосой девушке он бы смотрелся гораздо лучше.

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