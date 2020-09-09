«Сладкая парочка»: Загитова запечатлелась с 4-летней дочкой Ягудина на «Ледниковом периоде»

18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова стала новой ведущей телевизионного шоу Первого канала «Ледниковый период». Пару ей составила другая звезда фигурного катания – Алексей Ягудин. Судя по всему, к проекту также приобщили и четырехлетнюю дочь спортсмена Мишель.

Жена чемпиона Татьяна Тотьмянина опубликовала в личном блоге фото наследницы с Загитовой, которые запечатлелись во время перерыва на съемках проекта. Обе фигуристки (суперпрофи и начинающая) облачены в сценические костюмы.

«Сладкая парочка. У обеих сегодня первый рабочий день на новом поприще», — подписал кадр Ягудин, сделавший репост у супруги в Instagram.

«Милота и сладость парочки зашкаливает!», «Как же мы рады, что Алина стала ведущей шоу!», «Очаровательные девочки, милые принцессы», «Королева и принцесса», «Боже, какие же вы красивые! Мишель скоро конкуренцию Алине составит», «Очень теплое фото. Видно, что Алина искренне любит малышку», — прокомментировали снимок фолловеры.

Отметим, что ранее Загитову одно из японских СМИ назвало одной из самых красивых женщин России. В топ-пятерке журнала Menjoy также оказались Наталья Водянова, Анна Щербакова, Мария Шарапова и Ирина Шейк.