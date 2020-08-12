Одна из самых красивых россиянок — Алина Загитова — вслед за Викторией Боней поддержала тренд на поясные сумки

Японское издание Menjoy недавно составило рейтинг самых привлекательных женщин России, в него вошли несколько спортсменок и моделей. В числе отечественных красавиц оказалась и 18-летняя фигуристка Алина Загитова.

Сейчас олимпийская чемпионка ушла из профессионального спорта и пробует себя в качестве артистки балета на льду. Блистая перед своими зрителями в ярких нарядах, в обычной жизни очаровательная девушка отдает предпочтение спортивному стилю.

Недавно она засветилась на прогулке в объемном худи, велосипедках и бейсболке, которые не смогли скрыть ее стройности. А позже — в облегающих легинсах и лонгсливе по фигуре, подчеркнув талию поясной сумкой Puma. Фэшн-эксперт Vogue Анна Бжедугова рассказала Teleprogramma.pro о том, что они неожиданно вернулись в этом сезоне в моду.

«В них можно сложить все самое необходимое и не нагружать ни руки, ни плечи, при этом аксессуар очень трендовый и представлен в огромном многообразии», — похвалила она выбор Загитовой.

Отметим, что ранее именно поясным сумкам отдали предпочтение оперная дива Анна Нетребко, певица Валерия, светская львица Виктория Боня и актриса Любовь Толкалина/