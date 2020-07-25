Экс-участнику «Дома-2» Эдуарду Резванову разбили лицо на турнире кулачных боев

Участники «Дома-2» после ухода из проекта часто становятся еще более знамениты. Алена Водонаева, Дарья Пынзарь теперь имеют миллионы подписчиков в соцсети. Похоже, что еще один бывший участник скандального телепроекта хочет прославиться. Эдуард Резванов (по прозвищу «Резвый») встречался с Ольгой Сударкиной. Когда он пришел на проект, то заявил, что является интеллигентом и настоящим мужчиной, но вскоре выяснилось, что Эдуард поднимает руку на женщин.

Разразился скандал, когда он применил силу и вытолкнул из комнаты Ольгу, у которой тогда была сломана нога. Резванов давно покинул проект. Он решил принять участие в новом шоу Hardcore Fighting Championship. В рамках лиги профессиональных кулачных боев парень сразился с на голых кулаках с футболистом Анатолием Мазылу (по прозвищу «Футболист»). Однако против сильного противника его силы оказались не такими мощными. Жюри признало его проигравшим. Эдуарду сильно досталось. Даже его лицо было разбито. Однако из-за предстоящих сборов молодой спортсмен отдал звание победителя поверженному Резванову.

Теперь экс-участника «Дома-2» ждет бой с очередным соперником в 1/16-й финала нового шоу. К слову, проект запустили только с июней. Всего 32 бойца по всей России участвуют в проекте. Они борются за главный приз в миллион рублей. А организатором шоу стал Анатолий Сульямов, которому ранее приписывали громкий роман с известной участницей «Дома-2» Татьяной Строковой. По слухам, она уходила с проекта ради него.Еще одним организатором выступил известный блогер Михаил Литвин.

Примечательно, что бои посещают знаменитости. Там уже была замечена бывшая девушка блогера Давида Манукяна — Карина Кросс. На официальном канале Hardcore Fighting Championship уже доступны два выпуска шоу.