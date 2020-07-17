«Мы шли к этому три месяца»: участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Анна Левченко станут родителями

Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Анна Левченко скоро станут родителями. Счастливой новостью жители телестройки поспешили поделиться со своими зрителями на днях. Напомним, Валерий не в первый раз приходит на проект, чтобы искать свою любовь: ранее Блюменкранц нашел здесь Тату, которая позже подарила ему дочь Беатрис. Сохранить семью, к несчастью, мужчине и женщине не удалось. Сейчас Валера старается поддерживать общение с маленькой дочерью, параллельно выстраивая личную жизнь.

На днях стало известно, что нынешняя пассия Валеры – Анна Левченко — также ждет малыша. Теперь девушка может на полном серьезе рассчитывать на свадебное торжество, о котором мечтает с момента встречи с Валерой.

«Господи, спасибо тебе огромное за такие чудесные моменты в моей жизни! Я безумно счастлив, что мы с Аней скоро станем родителями. Мы три месяца к этому шли! Я очень тебя люблю!» — высказался будущий отец.

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Сама Левченко назвала день, в который узнала о беременности, самым счастливым временем. Будущего малыша Анна назвала самым долгожданным и подметила, что уже начала активную подготовку к официальному торжеству.

«Мы уже семья, мы уже понимаем друг друга без слов, поддерживаем друг друга, заботимся друг о друге, я безумно счастлива», — описала свои чувства она.

Отметим, что сейчас на проекте наблюдается своеобразный беби-бум: недавно Ольга Рапунцель родила вторую дочь. О прибавлении в семействе говорит и ее сестра — Алена. Планируют беременность брат Алишера Моргенштерна Максим и его девушка Клавдия Безверхова.