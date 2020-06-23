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Звездный гость

У программы «Поедем, поедим!» сменился ведущий

Джон Уоррен покидает свой пост и передает бразды правления Федерико Арнальди.

У программы «Поедем, поедим!» сменился ведущий
Кадр из шоу "Поедем, поедим!". Фото: НТВ

Как ни печально это осознавать, очень «вкусное» путешествие Джона Уоррена, подошло к концу, британец покидает свой пост ведущего передачи «Поедем, поедим!» на канале НТВ.

За эти годы он объездил весь мир и познакомился с особенностями национальных кухонь различных народов. Теперь он передает эстафету своему коллеге, итальянцу Федерико Арнальди. В новом сезоне передачи римлянин отравится в новое путешествие по неизведанным уголкам планеты, чтобы зрители НТВ смогли узнать новые рецепты народов мира.

Кадр из шоу "Поедем, поедим!". Фото: НТВ
Кадр из шоу «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном. Фото: НТВ

По словам Арнальди, он даже мечтать не мог стать ведущем легендарной телепередачи. Для него подобный случай оказался просто невероятным везением. Как объяснил Федерико, Россия продолжает его удивлять и показывать свою щедрую душу. Новый ведущий также поблагодарил Джона Уоррена за оказанную честь и доверие.

Отметим, что «Поедем, поедим!» — это кулинарный проект, который выходит на НТВ с 2012 года. За эти годы программа стала настоящей гастрономической картой всего мира.

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Джон УорренКанал НТВПоедем поедимФедерико Арнальди
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