Любовь Толкалина порвала отношения с телеведущим Джоном Уорреном

Еще прошлой зимой стало известно о романе Любови Толкалиной и 50-летнего ведущего развлекательной программы на НТВ Джона Уоррена. Тогда СМИ сообщали, что они познакомились после спектакля и вскоре начали встречаться. Однако, как рассказал сам Уоррен, роман подошел к концу.

Телеведущий признался в интервью, что сразу влюбился в актрису, однако к тому моменту она уже долгое время была привязана к какому-то другому человеку.

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«Мы пережили очень бурный роман, встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале. Но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. Поэтому мы остались друзьями», — рассказал Уоррен.

При этом англичанин убежден: роман с Толкалиной — самое яркое событие в его личной жизни. Он уверен, что ничего подобного в его жизни уже не будет. «Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь», — заявил Уоррен.

Ведущий не скрывает, что сильно опечален тем, что отношения с актрисой не сложились. Тем не менее, он по-прежнему не теряет надежды на то, что все еще можно исправить. Более того, Уоррен признался, что готов был бы жениться на Толкалиной и всегда быть рядом с ней.