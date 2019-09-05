ЗВЕЗДЫ

Любовь Толкалина порвала отношения с телеведущим Джоном Уорреном

По словам ведущего шоу «Поедем, поедим!», в жизни актрисы появился кто-то другой

Любовь Толкалина порвала отношения с телеведущим Джоном Уорреном
Борис Кудрявов/ЭГ

Еще прошлой зимой стало известно о романе Любови Толкалиной и 50-летнего ведущего развлекательной программы на НТВ Джона Уоррена. Тогда СМИ сообщали, что они познакомились после спектакля и вскоре начали встречаться. Однако, как рассказал сам Уоррен, роман подошел к концу. 

Телеведущий признался в интервью, что сразу влюбился в актрису, однако к тому моменту она уже долгое время была привязана к какому-то другому человеку. 

«Мы пережили очень бурный роман, встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале. Но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. Поэтому мы остались друзьями», — рассказал Уоррен. 

Любовь Толкалина
Борис Кудрявов/ЭГ

При этом англичанин убежден: роман с Толкалиной — самое яркое событие в его личной жизни. Он уверен, что ничего подобного в его жизни уже не будет. «Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь», — заявил Уоррен. 

Ведущий не скрывает, что сильно опечален тем, что отношения с актрисой не сложились. Тем не менее, он по-прежнему не теряет надежды на то, что все еще можно исправить. Более того, Уоррен признался, что готов был бы жениться на Толкалиной и всегда быть рядом с ней. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джон УорренкиноактрисаЛюбовь Толкалинаромантелеведущий

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любовь Толкалина порвала отношения с телеведущим Джоном Уорреном
Интересно?
Поделись с друзьями: