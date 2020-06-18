«МИР в одной тарелке»: Андрей Разыграев покажет, как приготовить самые вкусные блюда

После карантина многие мечтают об отпуске. Однако отправится за границу пока могут не все. Андрей Разыграев успел до пандемии объездить почти весь мир и научил зрителей планировать отдых без путевки. Теперь ведущий позволит желающим заглянуть на его кухню, где он будет ностальгировать о поездках и готовить блюда разных стран, которые затронули его душу.

Канал «Муз-ТВ» запускает новый кулинарный проект «МИР в одной тарелке». Известный путешественник устроит зрителям гастрономический тур. Он покажет, как готовить простые, но аппетитные и вкусные блюда. Разыграев настоящий гурман, поэтому расскажет не только о своих увлекательных приключениях, но и озвучит характерные для любимых стран российских туристов блюда.

Андрей превратит кулинарию в настоящее веселое приключение. Он будет готовить блюда, которые легко повторить каждому человеку. Что-то ведущий приправит специями, а что-то украсит ягодами. При этом он будет делиться своими воспоминаниями, так как каждый рецепт Разыграева — приятная ностальгия по отпуску: это и солнце, и бриз, и особенности кухни.

«Ни для кого не секрет, что каждая страна имеет свой особенный и неповторимый вкус. Но возможно ли его испытать, не выходя из дома?! Есть один важный нюанс — я не умею готовить ничего „круче кипятка“! Собственно, это новое шоу — состязание с обстоятельствами, состязание с самим собой! Случится ли у меня гастрономическое дежавю и в какую копеечку это обойдется?!Все рецепты будут не хитрыми, поэтому и у телезрителей будет шанс испытать себя на своих кухнях», — рассказал ведущий.

Шоу «МИР в одной тарелке», где будут раскрыты секреты приготовления национальных блюд от заядлого путешественника Андрея Разыграева, стартует на канале «Муз-ТВ». Смотрите сразу две премьеры передачи 20-го и 21-го июня в 10:00.