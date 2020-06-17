«Пытались отравить»: советская гимнастка Карпухина после ссоры с дочерью оказалась в Доме ветеранов

Пансионат для пожилых людей, где проживает знаменитая спортсменка, она сама называет «конвейером смерти». Чемпионка по гимнастике хочет вернуться в квартиру, которую отписала государству из-за неурядиц в семье.

Советская гимнастка Елена Карпухина когда-то дружила с Максимом Галкиным и блистала на новогодних огоньках. Но недавно женщина вынуждена была пожаловаться, что ей живется плохо. Как оказалось, в жизни 69-летней чемпионки разверзлась настоящая драма. С единственной дочкой Надей она поссорилась 10 лет назад из-за квартиры в Москве. Женщина отказалась прописывать в своей квартире мужа дочери и упомянуть его в завещание.

Карпухина стала гостьей передачи «Прямой эфир». Она рассказала, что после ссоры с единственной дочкой решила исполнить свою мечту и стала жить в Доме ветеранов. Свою квартиру она передала государству, чтобы не развивать конфликт дальше. Но из скромной комнаты для пожилых людей ее стали выживать. По словам Елены Алексеевны, ей кажется, что ветеранов в этом заведении чем-то опаивают.

«Отношение ко мне просто злое! Я как белая ворона в этой стае. Когда я попросила документ, за что я плачу 46 тысяч рублей, мне сказали: «Я вам ничего не дам! Вашего здесь ничего нет». Это был первый чудовищный стресс, когда я почувствовала, что попала в опасную обстановку», — рассказала экс-гимнастка.

Она призналась, что однажды поздно ночью к ней пришли люди, одетые как врачи, и устроили ей допрос. Более того, Капухина не исключает, что ее хотели отравить.

«Спорстмены-ветераны принимают на ночь таблетки. Я никогда их не принимаю. Но там я вдруг отключалась так, что очнусь и думаю, как это случилось. Это периодически повторялось. Нет, это мне не свойственно», — поделилась звезда советского спорта. «Меня пытались отравить», — считает она. «Я могу назвать это заведением конвейером смерти, островом, окруженным смертью. Там было много чрезмерно больных людей. У них деменция, они туго соображают. Их чем-то подкармливали, какими-то фармацевтическими средствами. Трое человек умерли в моем корпусе. Они даже не говорят, что человек умер«, — добавила Елена Алексеевна.

Также она рассказала о непростых отношениях с дочкой. Ее наследнице уже 46 лет, но они не общаются. По ее словам, сложности начались в период юношества Нади. Последней точкой стало завещание. Карпухина не скрывает, что запретила наследнице прописывать в квартире мужа.

«Через месяц проходит единый платежный документ. Моя дочь выписалась из квартиры. Когда я переехала сюда, то задумалась, что все должно быть по-человечески. Я сказала, что пропишу Сережу в эту муниципальную квартиру, но встретила агрессивный протест в лице 15-летнего внука Ильи. Помоталась, а потом приватизировала эту квартиру и оформила квартиру после смерти в равных долях на дочку и внука. Опять плохая, потому что мужа не включила в эту долю. Это завещание я отменила и решила пойти в монастырь, в пансионат для ветеранов», — поведала женщина.

Теперь Карпухина надеется, что ей помогут вернуть жилье, так как и дальше жить в Доме для ветеранов она боится. Родственники спортсменки отказались общаться со съемочной группой.