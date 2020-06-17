«Путаны наградили Газманова букетом!»: Галкин посмеялся над исполнителем хита про «ночных бабочек»

Режим самоизоляции официально завершился, и многие звезды начинают возвращаться к своей работе. Знаменитый телеведущий Максим Галкин спустя три месяца перерыва возобновил свое юмористическое шоу на YouTube под названием «Музыкалити», куда приглашает артистов разных возрастных поколений.

В новом выпуске проекта в гости к Галкину пришли 68-летний заслуженный артист РФ Олег Газманов и кумир тинейджеров и молодежи рэпер Ганвест (Руслан Гоминов). Во время знакомства Галкин представил Газманова как исполнителя известной песни про путан, на что певец поделился занятным воспоминанием времен молодости.

«В Питере СКК (спортивно-концертный комплекс «Петербургский». — Прим.ред.) — такой гигантский зал, и у меня были концерты в нем. И после концерта я выхожу, стоит человек 5–6 путан, откровенных таких телок. И говорят: «Олег, как же ты про нас спел! Не лгал, ничего!» И такой букет гигантский дарят», — рассказал Газманов.

После чего супруг Пугачевой поспешил пошутить: «Ага. Я знаю, какой будет заголовок после этого выпуска. «Путаны наградили Газманова букетом!»

Напомним, в шоу «Музыкалити» Галкин предлагает легендам эстрады и фрешменам оценить самые актуальные музыкальные композиции и составить свой чарт-лист.