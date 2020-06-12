«Вместе не живем»: звезда «Холостяка» Криворотов рассказал об отношениях с победительницей шоу

Многие поклонники пары были уверены, что доктор и мулатка Барбара Пино давно вместе под одной крышей.

Месяц прошел с финала шоу «Холостяк» на ТНТ, в котором героем стал стоматолог Антон Криворотов. Звездный дантист, оказавшийся еще и музыкантом, отдал предпочтение мулатке Барбаре Пино, и пара уже не стала скрывать свои отношения – они до сих пор вместе, с момента окончания съемок проекта прошлой осенью.

Криворотов ежедневно публикует совместные снимки и видео с Барбарой. Но на вопрос, живут ли они вместе, который прозвучал в YouTube-шоу «Алена, блин!» медийный дантист неожиданно ответил:

«Мы вместе не живем. Но мы в отношениях. У меня своя квартира, у нее своя. И мы не просто встречаемся, у нас отношения. Всему свое время. Важно показать границы личного пространства, мало кто об этом понимает» — заметил стоматолог-музыкант.

Он отметил, что они в союзе с октября прошлого года и сейчас пока разбираются друг в друге. Между тем, Криворотов признался, что видит Барбару матерью своих детей.

Напомним, шоу «Холостяк», в котором снялся Антон Криворотов, стало седьмым по счету. Предыдущие сезоны хоть и заканчивались формированием пар, но отношения героев с победительницами были недолгими.