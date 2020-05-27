Вне рамок шоу: «холостяк» Криворотов и победительница проекта до сих пор вместе

Этой весной героем реалити-шоу «Холостяк» стал стоматолог Антон Криворотов, который выбрал себе пару в лице модели и переводчика Барбары Пино. Съемки седьмого сезона романтического проекта «Холостяк» прошли задолго до выхода шоу в эфир. Однако пара до сих пор вместе, о чем свидетельствуют публикации совместных фото и видео в Instagram.

В свежем посте своего микроблога Антон Криворотов разместил забавное утреннее видео с Барбарой, где молодые люди счастливо улыбаются и строят гримасы. Влюбленные довольно открыто демонстрируют свои чувства сразу после выхода финальной серии шоу.

К тому же еще задолго до окончания проекта Криворотов случайно засветил Барбару в своем Instagram – самые внимательные подписчики угадали очертания экзотической красотки и были уверены, что она и есть дама сердца «холостяка».

Кстати, герои прежних сезонов реалити-шоу и выбранные ими девушки-победительницы не демонстрировали столь продолжительных чувств и отношений. А Алексей Воробьев и вовсе покинул проект, не выбрав между двумя финалистками ни одну из девушек.