«Самоизоляция закончена!»: Евгений Петросян объявил о продолжении работы над проектом «Петросян-шоу»

У юмориста Евгения Петросяна нет времени на отдых. В своем новом посте в Instagram артист объявил об окончании своей самоизоляции и сообщил, что уже начал работать над продолжением проекта «Петросян-шоу». На фотографии юморист вместе с автором Георгием Териковым, которому уже стукнуло 90 лет, но он по-прежнему находится в прекрасной творческой форме.

«Самоизоляция закончена! И мы уже потихонечку начинаем творческий процесс. Впереди съёмки «Петросян шоу», поэтому пора готовиться!» — рассказал Петросян.

Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с Максимом Максимовым, продюсером этого проекта, чтобы узнать подробности о продолжении успешной программы.