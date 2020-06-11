«Самоизоляция закончена!»: Евгений Петросян объявил о продолжении работы над проектом «Петросян-шоу»

У юмориста Евгения Петросяна нет времени на отдых. В своем новом посте в Instagram артист объявил об окончании своей самоизоляции и сообщил, что уже начал работать над продолжением проекта «Петросян-шоу». На фотографии юморист вместе с автором Георгием Териковым, которому уже стукнуло 90 лет, но он по-прежнему находится в прекрасной творческой форме.
«Самоизоляция закончена! И мы уже потихонечку начинаем творческий процесс. Впереди съёмки «Петросян шоу», поэтому пора готовиться!» — рассказал Петросян.
Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с Максимом Максимовым, продюсером этого проекта, чтобы узнать подробности о продолжении успешной программы.
«Съемки пока не проходят, они назначены на первое и второе августа, мы четко выполняем требования Роспотребнадзора. Если произойдут какие-то изменения, то мы готовы принять и исполнить любые рекомендации. Если вдруг разрешат рассадку зрителей при условиях социального дистанцирования, пусть так. Если произойдет чудо и власти разрешат полноценные концерты, значит это будут полноценные концерты. У нас есть четыре варианта проведения мероприятия, так что все будет хорошо» — объяснил продюсер «Петросян-шоу»