«Я больше его утешала, как мама уже выступала»: певица Анастасия упрекает седьмого мужа за неудачные попытки ЭКО

Юлиан и Анастасия готовится к разводу. Исполнительница уверена, что их брак разрушился, так как она не может подарить избраннику ребенка.

Юлиан и Анастасия год назад открыто заговорили о своей любви. Артисты крутили роман, но не встречались открыто много лет. За плечами певицы было шесть браков, но она рискнула снова пойти в ЗАГС.

Они устроили пышное торжество в центре Москвы. Невеста была в оригинальном черном платье. Казалось, что на глазах публики вершиться очередная история любви, но недавно пара объявила, что разводится.

Во время самоизоляции Юлиан вышел на связь с Андреем Малаховым и сообщил, что не живет с супругой. Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен предстоящему разводу звездной пары, намеченный на 20 июня.

«Я была у них на свадьбе. Они были оба такие счастливые. Настю я вообще давно такой счастливой не видела. Часто была у них в гостях, и в Тверской области в доме, который Юлиан ей подарил. Мне кажется, они жили душа в душу, были счастливы вместе. Я увидела по телевизору, что Юлиан и Анастасия разводятся. Что их семья распалась. Я была просто шокирована, позвонила Насте, а она сказала, что не в курсе о том, что они расстаются. Оказалось, что они не живут вместе, но разводиться не собирались. Она узнала об этом из прессы. просто какой-то ужас», — высказалась подруга супругов Наталья. В студию шоу пришла Анастасия. Она настояла, чтобы ее мужа там не было, но он все-же пришел и слушал ее интервью в гримерке.

«Это была просто пощечина! Он меня ударил! Я ему позвонила, достаточно жестко с ним разговаривала, а он начал, как уж на сковороде, юлить, привирать. Это как красная тряпка для быка была. Я старалась всячески этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. То счастье, которое я ожидала получить, я не фига не получила. Сразу после свадьбы начались скандалы, какие-то упреки. Юлиан в качестве друга и в качестве мужа — это разные люди», — заверила артистка.

Певица уверена, что ее бывший возлюбленный сам виноват в произошедшем. Она призналась, что Юлиан хотел детей, но она в 54 года не смогла забеременеть. Тогда муж настоял на ЭКО. Даже помощь психолога не помогла паре сохранить теплые отношения.

«Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем не юном возрасте это очень опасно. Я просто пошла на это, на такой риск. А он говорит, что я что-то не хочу. Просто мерзавец», — высказалась звезда.

Как оказалось, интимную жизнь им приходилось вести по расписанию. На это пожаловался сам Юлиан, а его супруга стала утверждать, что это была не ее идея.

«Настя меня избегает, прячется в другую комнату. Не хочет меня видеть», — заверил певец.

Он, к слову, даже проходил медицинское обследование, чтобы стать отцом. Первая попытка ЭКО была неудачной, как и вторая.

«Я не буду врать, никакого опустошения, боли, истерик у меня не было. Повторяю, я свою миссию перед природой выполнила давным давно. Я больше его утешала, как мама уже выступала. Я его очень успокаивала и утешала, и пошла на вторую попытку, хотя врачи мне практически запрещали», — рассказала Анастасия.

Взять ребенка из детского дома она отказалась. Артистка осознает, что не справится с такой ответственностью. К тому же, у нее есть взрослая дочь от прошлых отношений.

Сам Юлиан утверждает, что если бы женился ради детей, то выбрал бы кого-то моложе, а он хотел наследников от любимой женщины. Слушая жену он утверждал, что она обо всем лжет, так как сама захотела развода.