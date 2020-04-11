«Мы не живем вместе уже месяц»: Юлиан и Анастасия решили развестись спустя год после свадьбы

Певец Юлиан заявил, что они приняли решение развестись с Анастасией. Отметим, что свадьбу они сыграли в марте прошлого года. Тогда казалось, что это брак на века. На деле же все оказалось совсем по-другому.

«Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись».

Юлиан

Как отметил Юлиан, он делал все возможное, чтобы сохранить брак. При этом не так давно понял, что это нереально. Впрочем, о причинах разрыва музыкант пока предпочитает не распространяться.

Юлиан добавил, что больше всего от их расставания с Анастасией расстроились их родители. Они так радовались в свое время за молодоженов. Интересно, что до того, как вступить в брак, звезды были вместе на протяжении 27 лет. Они нередко выступали на одной сцене. Юлиан рассказывал, что в какой-то момент понял — он не может жить без Анастасии. Тогда прямо за кулисами он сделал ей предложение руки и сердца, сообщает «СтарХит».