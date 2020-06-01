«Звезда» на грудь и миллион: победительницей реалити-шоу «Солдатки» стала Дарья Разумовская

Девушка уехала с проекта не только с наградой и деньгами, но и предложением руки и сердца от старшины.

И кто сказал, что армия только для сильного пола? 13 девушек смогли показать, на что они способны в реальных армейских условиях. Каждая серия для них – это не только испытания в полевых условиях, стрельбы и противостояния, но и преодоления личных страхов, взаимовыручка и предательство, драки и примирения, а также настоящие чувства, одним из которых стала любовь.

Два месяца тягот и лишений в условиях настоящей военной части остались позади, первый реалити-проект телеканала ТНТ и Минобороны России «Солдатки»о службе девушек в армии завершился.

Звание победительницы, памятная брошь в форме звезды, а также миллион рублей увезла с собой косметолог Дарья Разумовская. Девушка, родом из Казахстана, смогла доказать, что ничего невозможного не бывает. Она получила предложение руки и сердца от старшины, флирт с которым телезрители наблюдали на протяжении всего проекта, и взяла тайм-аут, чтобы обдумать.

Дарья Разумовская: «Когда капитан произнес мое имя, я до последнего не могла поверить, что победила. «Солдатки» — лучшее приключение, которое было в моей жизни. Я поняла, что могу все. Что нет ничего невозможного!»