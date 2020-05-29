«Он бывал жесток»: ученик раскрыл секреты воспитательского таланта Цискаридзе

Ученик Николая Цискаридзе Денис Родькин раскрыл секреты воспитательского таланта хореографа. Звезды Большого театра стали новыми гостями выпуска «Кто хочет стать миллионером?». Николай и Денис успешно отвечали на вопросы и параллельно рассказывали ведущему Дмитрию Диброву о взаимоотношениях, работе и семье.

Так, Родькин признался: изначально он вообще не считал себя перспективным танцовщиком, однако такового в нем разглядел Цискаридзе. Порой Николай не гнушается применять к воспитанникам жесткие меры, но ученики относятся к этому с пониманием.

«Бывало, что он был жесток, но я понимал, что это нужно пройти, что по-другому никак», — подметил он.

Сам Цискаридзе откровенно рассказал Диброву о родителях. Так, идеалом женщины Николай считает собственную маму – родительницу балетмейстер ни разу не видел «не при параде» — со своей стороны женщина делала все, чтобы всегда выглядеть эффектно.

«Когда мы просыпались, она уже была накрашена, одета. У нее не было домашней одежды, у нее не было обуви не на каблуках. Она была педагогом, и к 9 утра шла в школу. Она вставал вместе с гимном», — с трепетом вспоминает Цискаридзе.

Услышит зритель и другие откровения гостей программы. Новый выпуск с артистами балета выйдет на Первом канале в субботу, 30 мая, в 16:45.