Внучка Федосеевой-Шукшиной подбивала Ольгу на продажу квартиры еще четыре года назад

Внучка Федосеевой-Шукшиной подбивала родную тетю на продажу скандальной квартиры на Бочкова еще четыре года назад. Напомним, пару недель назад Анна, дочь Марии Шукшиной, заявила, что готова выкупить у помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря недвижимость, вокруг которой вот уже какой месяц подряд ведутся ожесточенные споры, а затем передать ее обратно во владение старшей родственницы. В четверг, 28 мая, Анна пришла на программу «Пусть говорят», где подтвердила свое намерение, а также обвинила родную тетку Ольгу в настраивании актрисы против семьи.

В ходе обсуждения выяснился забавный факт: сама Анна еще четыре года назад выказывала желание продать апартаменты деда и получить с этого свою прибыль. Воспитывающая сына девушка подбивала на авантюру ту самую Ольгу. Тете Анна рассказывала, что пустить недвижимость с молотка возможно за 16,5 миллионов рублей.

«Можно продать эту квартиру и поделить. У меня же там половина. Я вызывала независимую оценку – они сравнили рыночную стоимость и кадастровую. Конечно, бабушка не хочет такого поворота, но у нее ведь есть еще дети?» — приводит телефонный разговор с Анной Ольга.

Позже внучка Шукшиной оправдалась – эта беседа не стоит выеденного яйца, поскольку тогда Анна пыталась спровоцировать свою тетю и вывести ее на чистую воду. Реальных же намерений на продажу девушка не имела.