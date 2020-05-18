Помощник Алибасова: «Федосеева-Шукшина и знать не знает, кто из ее внуков Фома, а кто – Фока»

Обвиненный едва ли не в краже квартиры Федосеевой-Шукшиной помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь заявил, что 81-летняя актриса прикрывается внуками для того, чтобы вернуть себе недвижимость. Моцарь, который, по его же собственным словам, является директором Алибасова вот уже 10 лет, пришел на телевидение, чтобы поделиться своим видением происходящего.

Практически с порога Моцарь заявил: добровольно возвращать апартаменты Шукшиной он не намерен, поскольку уверен, что Лидия знала, какие документы она подписывала. По его уверениям, Федосеева сама просила Алибасова спасти от детей недвижимость, поскольку была уверена – дочери и внуки разбазарят все, что было нажито непосильным трудом.

«Я к ней хорошо отношусь, несмотря на все происходящее. Но она лукавит. Целый год она умоляла Алибасова взять эту квартиру. Потом передумала, я увозил обратно документы. Хотела она сделать это, потому что боялась, что ее семья в очередной раз заберет эту квартиру. Все ее дочки обеспечены жильем», — парировал он все обвинения в свой адрес.

Моцарь также подчеркнул: слова про то, что квартиру на улице Бочкова она хотела сохранить для сыновей Марии – Фомы и Фоки, также не соответствуют действительности.