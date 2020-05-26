Артиста Ивана Рыжикова обвинили в нанесении побоев и домогательствах

45-летний Иван Рыжиков является актером театра и кино. Не раз он оказывался в центре скандалов. В 2019 году мужчина и его супруга Ольга Блинова прошли проверку на детекторе лжи, так как заподозрили друг друга в неверности, но оказалось, что они заблуждались. Но их брак едва не разрушился, когда сторонняя петербурженка заявила, что беременна от артиста. Тогда супругов вновь спас детектор лжи, который показал, что они столкнулись с мошенницей.

Не прошло и года, как Рыжикову вновь предъявили обвинения. На этот раз 26-летняя Людмила Панькова пришла в студию передачи «На самом деле». Девушка рассказала, что работала с актером на одном проекте. А ранее по его вине она была уволена из турагентства. «Он пытался меня изнасиловать, домогался и в конечном счете избил», — заявила героиня. так вышло, что на новой работе девушка снова столкнулась с актером. «В ходе актеры он постоянно представал агрессором. Он постоянно провоцировал, постоянно меня обзывал. Но мне приходилось с ним работать. Каждая наша встреча заканчивалась с его стороны провокациями», — поделилась Людмила. По ее словам сам инцидент произошел на ее работе, когда все праздновали день рождения одного из сотрудников.

«Ко мне подошел Иван, попросил прощения. Он сказал, что был неправ и у него в семье тяжелые времена. Вы знаете, я взяла и поверила ему как дура», — отметила она.

Потом, по ее словам, Рыжиков предложил ей встретиться в ресторане. «Он выпил вина, начал подсаживаться все ближе и ближе. Начал лезть, целовать меня в шею и залазить под юбку. Я вспылила, расплакалась и ушла», — рассказала девушка. Она заверила, что после того случая старалась не пересекаться с актером, но на корпоративе иван якобы зашел за ней в кабинет и запер дверь.

«Он начал ко мне приставать. Я со всей силой оттолкнула его. Он начал меня обзывать тварью и мразью, начал бить меня», — заверила героиня. Она показала кадры, на которых у нее видны синяки на лице и следы побоев. Людмила уточнила, что никому ничего не рассказала, так как ей было неловко и стыдно. В итоге она стала писать Ивану и требовала полтора миллиона рублей за свое молчание. Когда в студии появился народный артист, то он назвал девушку «лживой сволочью».

Мужчина заверил, что верить девушке нельзя. Только по настоянию супруги он пришел на передачу. «Не было никакого ресторана. У нас совершенно деловые отношения!» — сказал Рыжиков. Проверка на детекторе лжи показала, что актер лжет. Он был в ресторане с Людмилой. Более того, выяснилось, что он оказывал девушке знаки внимания и домогался ее. После этого Иван продолжил отрицать, что поднимал руку на Панькова. А супруга актера призналась, что ее муж бывает несдержанным и агрессивным. А детектор лжи показал, что за время брака Иван изменял жене.

В конце передачи полиграфолог Роман Устюжанин выяснил правду. Детектор лжи показал, что Людмила нарисовала синяки на лице. Выяснилось, что Иван не бил девушку и не вырывал ей волосы. Эксперты сошлись во мнении, что Панькова просто решила отомстить артисту за увольнение и заработать денег.