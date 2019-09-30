Петербурженка заявила, что ждет ребенка от актера Ивана Рыжикова

Звезда отечественных сериалов Иван Рыжиков уже много лет он живет в браке с Ольгой Блиновой. Долгое время супруги мечтали завести ребенка и даже прибегли к процедуре ЭКО. В итоге у них родился сын Анатолий, которому уже шесть лет. Но недавно артист усомнился в том, что ребенок был рожден от него. В ответ и жена заподозрила его в неверности. Паре пришлось пройти проверку на детекторе лжи, которая показала, что они оба заблуждались. Супруги оказались верны друг другу.

Но минувшим летом у избранницы актера вновь появился повод, чтобы заподозрить мужа в измене. К ней обратилась девушка Александра Осипова, которая сообщила, что беременна от Рыжикова. В итоге супругам вновь пришлось обратиться в передачу «На самом деле».

«Если бы не моя супруга, меня бы тут не было. Мне просто был поставлен ультиматум: либо я прихожу сюда, либо моя супруга подает на развод», — признался в студии Иван.

Он вступил в словесную перепалку с братом своей предполагаемой любовницы Александром. «Это все бредятина, что он несет! Адвокатом то запаслись? Потому что будет встречный иск, это обязательно», — заявил актер.

Когда в студию пришла сама Осипова, то сразу дала Рыжикову бумаги на подпись. «Это соглашение, которое он должен подписать. У меня есть ультиматум», — произнесла девушка. Она потребовала полтора миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Героиня отметила, что это единственно, что может остановить ее перед походом в суд. Успокоившись, Александра рассказала, что познакомилась с актером, когда посетила его мастер-класс в Москве. Потом, по ее словам, мужчина не раз звал ее снова приехать, так как девушка живет в Санкт-Петербурге.

«Мы стали встречаться дома и в гостиницах, так у нас завязался роман», — отметила Осипова. В качестве доказательств, она предоставила видео, которое сняла в квартире Ивана. После этого эксперты задали вопросы героям. Они выяснили, что Рыжиков сам дал свой номер телефона Александре и даже пытался с ней сблизится. Также оказалось, что он скрыл от девушки, что женат.

Но развязка истории оказалась неожиданной. Выяснилось, что никакой интимной близости и романа у жительницы Северной столицы с актером не было. Она сговорилась со своим возлюбленным, которого девушка представила, как своего брата. Саша ремонтирует компьютеры. И именно он был в квартире Рыжикова, и снял там видео. Этот молодой человек и является отцом будущего ребенка Осиповой.