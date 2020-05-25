Новые претенденты на наследство: объявились неизвестные родственники Людмилы Зыкиной

Как оказалось, у племянника певицы Александра Карпухина 45 лет назад родились дочери-двойняшки. Теперь они выросли и хотят получить свою часть наследства.

Людмила Зыкина скончалась 11 лет назад в возрасте 80 лет. Она четыре раза была замужем, а последние годы прожила в гражданском браке, а вот детей у нее не было. Тем не менее, когда артистка скончалась, то ее многомиллионное наследство, а также коллекцию драгоценностей, стали делить ее племянники. В 2019 году появлялись новости, что драгоценности певицы были выставлены на аукцион.

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А в эфире программы «Прямой эфир» 64-летняя Людмила Сухотина, жительница Орловской области, заявила, что родила двух дочерей-двойняшек от родного племянника Зыкиной Александра Карпухина. Именно он унаследовал загородное имение легендарной артистки на берегу Волги и теперь выставил его на продажу за 9 млн рублей. Теперь, спустя 45 лет, женщина решила сделать признание. Она заверила, что Александр ее изнасиловал.

«Мы с Александром познакомились в 1973 году. Мне было тогда 17 лет, а он пришел уже из армии. Я не знала, что он родственник Зыкиной. Ходили в клуб, он там работал киномехаником, фильмы показывал. С девочками-подружками пошла из клуба домой. Смотрю, он сзади бежит. Он пошел меня провожать, с тех пор мы стали встречаться. Он был такой ветреный, сегодня мог проводить меня, а завтра другую», — вспомнила Людмила. «Спустя год нашего общения вот это и произошло, страшное. Он начал меня валить на землю. Я ему не подчинялась. Он тогда достал маленький ножичек. Он у меня в памяти остался на всю жизнь. Я дома никому не сказала», — пояснила она.

В результате женщина родила двух дочерей. По ее словам, об их рождении она сообщила Карпухину и даже возила их ему, но мужчина не стал на них смотреть и принимать участие в воспитании. В студию пришли и ее дочери Лариса Пирогова и Светлана Прилепская. Девушки узнали о том, кто их отец, когда учились в школе. Оказалось, что они постоянно ходили мимо его дома. Девушки признались, что росли без отцовской любви. Воспитал их дедушка.

Чтобы доказать свою правоту, дочери Сухотиной сделали ДНК-тест на родство. Эксперт в студии озвучил результаты — с вероятностью 99,9 % они — дочери Карпухина. Также женщина прошла проверку на детекторе лжи. Ее любовная связь с племянником Зыкиной подтвердилась, но полиграфолог не смог точно сказать, было ли изнасилование.

После этого случая еще дважды у Людмилы была интимная близость с тем же мужчиной. Дочери Сухотиной заявили, что теперь пойдут в суд, чтобы претендовать на наследство, но адвокат в студии отметил, что претендовать на имение при жизни Карпухина они не смогут, так как он получил дом с помощью дарственной.