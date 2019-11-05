Племянник Зыкиной выставил на аукцион ее шубы и ношеные кроссовки

Племянник артистки Людмилы Зыкиной Сергей выставил на аукцион очень интересные вещи, которые ранее принадлежали его звездной родственнице. К примеру, среди лотов есть кроссовки фирмы Nike, в которых в свое время ходила знаменитость, размер 39-40. Они были куплены в начале нынешнего века.

«Вида они нового, возможно, были в носке совсем недолго. Стартовая цена пока не установлена», — заявил Иван Ефремов, эксперт аукционного дома «12-й стул».

больше по теме Людмила Зыкина побоялась хранить у себя редкий бриллиант Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын рассказал о ювелирных украшениях певицы.

Кроме кроссовок с торгов будут проданы ювелирные украшения, сережки, браслеты, колье, а также несколько шуб. Стоимость каждой начинается от ста тысяч рублей.

Одна из изюминок торгов – кошелек артистки. В нем даже сохранились чеки за полученную пенсию. Кстати, артистка получала не очень большие деньги. Чуть больше семи тысяч рублей. С аукциона уйдет даже десятирублевая купюра, которая когда-то принадлежала Зыкиной, сообщает «Комсомольская правда».