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Племянник Зыкиной выставил на аукцион ее шубы и ношеные кроссовки

Торги пройдут в начале декабре 2019 года.

Племянник Зыкиной выставил на аукцион ее шубы и ношеные кроссовки
Вещи Зыкиной продадут с аукциона/http://globallookpress.com/

Племянник артистки Людмилы Зыкиной Сергей выставил на аукцион очень интересные вещи, которые ранее принадлежали его звездной родственнице. К примеру, среди лотов есть кроссовки фирмы Nike, в которых в свое время ходила знаменитость, размер 39-40. Они были куплены в начале нынешнего века.

Людмила Зыкина. Фото
Вещи Зыкиной уйдут с аукциона/http://globallookpress.com/

«Вида они нового, возможно, были в носке совсем недолго. Стартовая цена пока не установлена», — заявил Иван Ефремов, эксперт аукционного дома «12-й стул».

Кроме кроссовок с торгов будут проданы ювелирные украшения, сережки, браслеты, колье, а также несколько шуб. Стоимость каждой начинается от ста тысяч рублей.

Одна из изюминок торгов – кошелек артистки. В нем даже сохранились чеки за полученную пенсию. Кстати, артистка получала не очень большие деньги. Чуть больше семи тысяч рублей. С аукциона уйдет даже десятирублевая купюра, которая когда-то принадлежала Зыкиной, сообщает «Комсомольская правда».

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Людмила ЗыкинаЛюдмила Зыкина наследствоСергей Зыкин
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Племянник Зыкиной выставил на аукцион ее шубы и ношеные кроссовки
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