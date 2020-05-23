«Если она не в духе, к ней лучше не идти»: мать Запашных не сразу приняла в семью жену Аскольда

Мать дрессировщиков Запашных не сразу приняла в семью жену Аскольда Элен. Братья признались – на протяжении всей жизни они пользовались популярностью у противоположного пола. Жениться оба не спешили, а Эдгард и вовсе до сих пор не побывал в браке, несмотря на наличие троих детей. Запашный-старший подметил – их общая с Аскольдом мама – человек твердый и принципиальный.

«Мама у нас со стержнем, да. Она жесткая женщина, властная, убежденная по многим позициям. В цирке мама – заместитель, но многие артисты подходят сначала ко мне как к директору и задают вопросы, а уже потом к Татьяне Васильевне. Если под плохое настроение невовремя зайдешь, то там жестко будет», — рассказал он.

Далеко не сразу родительница Запашных приняла Элен. Долгое время женщина настаивала, чтобы Аскольд вернулся к предыдущей возлюбленной – Елене Бароненко, однако сам дрессировщик был непреклонен. В программе «Секрет на миллион» Элен рассказала, что первое знакомство со свекровью у нее произошло уже тогда, когда она родила Аскольду первую дочь.

«Я никогда не появлялась в цирке в первое время, потому что это была территория Лены и мамы. Аскольду я говорила, мол – не пойду коляской вперед только потому, что родила от тебя. В какой-то день мама позвонила сыну и сказала – когда ты мне уже внучку покажешь? Он отнес Еву. Сработало то, что девочка была копией мамы Аскольда», — подметила Элен важный нюанс.

Девушка признается – она до сих пор немного боится свекровь из-за ее непростого характера.

«Если она не в духе, то лучше к ней не идти», — улыбнулась она.