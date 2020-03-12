«Шесть недель покоя»: Запашный вернулся на арену цирка после операции на спине

Дрессировщик Эдгард Запашный вернулся на арену цирка после операции на спине. Напомним, о повторной госпитализации старшего из братьев стало известно 19 февраля: тогда менеджер Запашного рассказал, что в Германию артист улетел в гордом одиночестве. Лечил россиянина один из лучших нейрохирургов страны.

Недавно Эдгард вернулся в Москву и практически сразу приступил к работе над номерами. Портал Teleprogramma.pro связался с дрессировщиком, чтобы узнать о его самочувствии.

«Через неделю после операции я уже работал. Ближайшие шесть недель придется потерпеть без физических нагрузок, в состоянии относительного покоя. Врачи попросили меня воздержаться от тяжестей на некоторое время», — проинформировал он.

Перед отлетом Запашный-старший успокаивал своих фолловеров, отмечая, что после проведенных хирургических вмешательств будет способен поднять льва. Задерживаться в Европе дрессировщик не стал – он признался, что не любит лежать без дела. Вставать мужчине разрешили уже спустя сутки после вмешательства.

Портал Teleprogramma.pro напоминает: любые хирургические вмешательства возможны только после консультации со специалистами!