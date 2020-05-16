«Меня таскали»: одна из девушек Никаса Сафронова едва не покончила с собой из-за художника

С тех пор творец усвоил один, но очень важный урок.

Одна из девушек Никаса Сафронова едва не покончила с собой из-за художника. Об этом творец впервые откровенно рассказал Лере Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион». Свою жизнь творец может по праву назвать очень насыщенной: ранее его обманывали мошенники на баснословную сумму, Сафронов едва не лишился пальца, а чтобы пересчитать внебрачных детей, не хватит одной руки. Однако, в его биографии есть и еще более примечательный эпизод.

Сафронов вспомнил, что к трагедии привело его увлечение одной из девушек во время учебы в ростовском училище. Никас заприметил красивую студентку, которая тогда постигала азы науки на архитектурном факультете. Сафронов пристально ухаживал за девушкой, чтобы заполучить ее расположения, но дама долгое время его остерегалась. «Не хочу влюбляться», — говорила она.

«Я был шелковый. Ноги мыл, воду пил. Такой весь: «Что ты хочешь? Цветы?». Пошутил, думаю, и ладно. И тут ее накрывает, она понимает, что влюбилась. Караулила меня у дома, я там дворами какими-то петлял… и в какой-то момент сказал ей, что никогда с ней не буду. На следующий день меня вызывает полиция. Говорят: «Девушка с параллельного курса пыталась покончить с собой», — рассказывает Сафронов.

В тот момент Никас понял, что играть с чувствами другого человека нельзя, а расставаться с девушками нужно осторожнее.

«Меня таскали. К счастью, она осталась жива. Но я перепугался тогда. У меня больше не было такой роскоши», — подытожил он.