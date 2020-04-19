«Никас любит большие формы»: Штурм объяснила, почему Сафронов не стал ее любовником

По словам певицы, ей подойдет мужчина от тридцати лет и с зарплатой от трехсот тысяч рублей.

Певица Наталья Штурм в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что ей в любовники порой набиваются олигархи. «Я начинаю с ними общаться и понимаю, что у них не все в порядке с нервной системой. Очень тяжело себя сохранить, когда столько предложений», — заметила она.

А вот художник Никас Сафронов, к которому она набивалась в любовники, ей отказал. «Никас любит большие формы, но у меня их не достает. Он влюблен в большие задницы. Моей не хватает три-четыре размера», — сказала певица.

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По словам Натальи Штурм, она без проблем раздевается перед камерами и не видит в этом ничего зазорного. «У нас в стране только ленивый не разделся. Даже те, кто всегда были девственницами раздеваются», — отметила звезда.

Сейчас она старается больше времени проводить со своим внуком. «У него ноги как у футболиста, а растяжка как у Насти Волочковой», — заявила певица.