Мамедов, Ермолаева и другие блогеры на необитаемом острове: канал ТНТ приготовил новое шоу

Канал ТНТ подготовил для зрителей новую грандиозную премьеру. Известные блогеры и звезды YouTube в количестве восьми человек отправятся покорять необитаемый остров. Дикие условия, суровые испытания и любовь зрителей со всех концов страны — все это ждет наших героев. Особой проблемой для участников станет полное отсутствие связи с внешним миром. Смогут ли они вспомнить, каково это, жить без интернета?

Героями проекта стали: Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский и Никита Atikin. Именно эти современные супермены покажут себя в покорении острова Мого-Мого, который расположился в Жемчужном архипелаге Панамы.

Участникам позволят взять с собой лишь одежду, а также один предмет на собственный выбор. И не стоит думать, что необитаемый остров встретит их радушно, мужчинам и женщинам придется буквально выживать и бороться за еду, а раз в неделю «самое слабое звено» будет отправляться домой.

Ведущим проекта станет Таир Мамедов, у которого уже есть богатый опыт выживания в не самых приятных условиях, ведь как-то раз ему пришлось оставить родной дом и целых 38 дней чувствовать себя настоящим дикарем в первозданной природе.

Дата начала проекта «Остров героев» будет объявлена позднее.